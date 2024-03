The landmark African Games' Mixed Martial Arts tournament has already concluded in Ghana with the finals and medal ceremonies on the continent's Olympic platform.

National teams represented in the finals were Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Egypt, Ghana, Libya, Mauritius, Nigeria, Sudan, Togo and Uganda. Nigerian athletes topped the medal table withfive gold medals, followed by Mauritius with three.

After the disqualification of Holonou Song (Benin) and Muammar Felfel (Libya) for breaching the GAMMA Code of Conduct, Sookhoo Bhirsing faced Kotoka Felix to decide the silver and bronze medallists in the 56.7kg / 125lb category.

MMA Medallist at the 2023 African Games

56.7kg | 125lb men:

1 Sookhoo Bhirsing (Mauritius).

2 Kotoka Felix (Ghana).



61.2kg | 135lb men:

1 Awassiou Welike (Togo).

2 Gabriel Karo (Nigeria).

3 Issa Boussim (Burkina Faso).

3 Etrue Joseph (Ghana).



65.8kg | 145lb men:

1 Sylvain Kokou (Togo).

2 Eweh Emmanuel Benard (Nigeria).

3 Entusah Mubarak Muhammed (Ghana).

3 Nortey William Adom (Ghana).



70.3kg | 155lb men:

1 Aka Miezan Prince Mensan (Ivory Coast).

2 Sewanou Jacques Jouton (Benin).

3 Destiny Freddy (Nigeria).

3 Albert Idowu Lucky (Nigeria).



77.1kg | 170lb men:

1 Ramzan Abdul Aziim (Mauritius).

2 Mohamed Elsayed (Egypt).

3 Ekoue Douhadji (Togo).

3 Obeya John (Nigeria).



83.9kg | 185lb men:

1 Eze Daniel Emeke (Nigeria).

2 Houssou Michael Mahugnon (Benin).

3 Affognon Jhon-Kennedy (Benin).

3 Marcel Yao (Ivory Coast).



93.0kg | 205lb men:

1 Idoo Bhojul Mohammad Ajmal (Mauritius).

2 Aziba Martins (Nigeria).

3 Mohamed Ashaat (Egypt).

3 Sibiri Ben Ali Toe (Burkina Faso).



120.2kg | 265lb men:

1 Muzan Richard (Nigeria).

2 Fanny Dago (Ivoty Coast).

3 Gaoussou Sanou (Burkina Faso).

3 Niane Oumar (Ghana).



47.6kg | 105lb women:

1 Dalia Abodeff (Egypt).

2 Peter Winifred Agara (Nigeria).

3 Ankrah Leticia Amanua (Ghana).

Podium in the women's 47.6 kg category. GAMMA

52.2kg | 115lb women:

1 Idowu Busayo Khadijat (Nigeria).

2 Boakye Elizabeth (Ghana).



61.2kg | 135lb women:

1 Sodiq Olanike Rasheeda (Nigeria).

2 Rassool Bibi Oumee Hanee Meherin (Mauritius).



65.8kg | 145lb women:

1 Obanla Joy Ebanda (Nigeria).

2 Abubakari Winnie (Ghana).



Finals results (GAMMA amateur MMA rules)



65.8kg | 145lb men:

Eweh Emmanuel Benard (Nigeria) def. Nortey William Adom (Ghana) via TKO, R2 1:47.



47.6kg | 105lb women:

Dalia Abodeff (Egypt) def. Peter Winifred Agara (Nigeria) via Unanimous Decision.



56.7kg | 125lb men:

Sookhoo Bhirsing (Mauritius) def. Kotoka Felix (Ghana) via TKO, R1 0:17



61.2kg | 135lb men:

Awassiou Welike (Togo) def. Gabriel Karo (Nigeria) via Unanimous Decision.



52.2kg | 115lb men:

Idowu Busayo Khadijat (Nigeria) def. Boakye Elizabeth (Ghana) via Unanimous Decision.



70.3kg | 155lb men:

Aka Miezan Prince Mensan (Benin) def. Sewanou Jacques Jouton (Ivory Coast) via Unanimous Decision.



61.2kg | 135lb women:

Sodiq Olanike Rasheeda (Nigeria) def. Rassool Bibi Oumee Hanee Meherin (Mauritius) via Unanimous Decision.



77.1kg | 170lb men:

Ramzan Abdul Aziim (Mauritius) def. Mohamed Elsayed (Egypt) Via Submission, R1 1:50



83.9kg| 185lb men:

Eze Daniel Emeke (Nigeria) def. Houssou Michael Mahugnon (Benin) via Unanimous Decision.



65.8kg | 145lb women:

Obanla Joy Ebanda (Nigeria) def. Abubakari Winnie (Ghana) via TKO, R1.



93.0kg | 205lb men:

Idoo Bhojul Mohammad Ajmal (Mauritius) def. Aziba Martins (Nigeria) via TKO, R2 0:19.



120.2kg | 265lb men:

Muzan Richard (Nigeria) def. Fanny Dago (Ivory Coast) via Unanimous Decision.