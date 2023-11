With 67 records shattered at the Para Pan American Games in Santiago, Chile, the most important Paralympic event in the Americas continues. Brazil maintains its lead in the medal standings.

The VII Pan American Para Games Santiago 2023 continue their activities with many defining moments and record-breaking performances. Records have been broken in sports such as Para swimming, Para powerlifting, Para archery, and Para shooting.





It's important to note that there are three types of records at Santiago 2023: world records (WR), Pan American records (AR), covering any event with a participant from the continent, and Pan American Games records (RP), specific to the Games.





In the battle for the medal lead, Brazil solidifies its position as the main contender, more than doubling the United States' medal count (95 to 39) and nearly quadrupling in golds (42 to 12), establishing a significant lead over the rest.

In the nations' podium race, Argentina (9 golds) drops from second to fourth place, while Colombia (10 golds) maintains its third position. The opposite occurs for the North Americans, who climb the rankings that the Argentines drop, securing 12 gold medals.





The host country, Chile, is in fifth place (5 golds), but already competing in the second group of nations along with Mexico (4), Cuba (3), and Canada (3).





All Records Broken

PARA SWIMMING - 27

Female

- 50 m freestyle S9 (Sat. 18.11.23): Mariana Gesteira (BRA) with 28.29 / Elizabeth Smith (USA) with 29.55, in Lima 2019

- 50 m freestyle S11 (Sat. 18.11.23): Ana Luz Pellitero (ARG) with 32.16 / Fabiana Sugimori (BRA) with 33.09, in Rio 2007

- 400 m freestyle S7 (Sat. 18.11.23): Mckenzie Coan (USA) with 5:19.10 / Tess Routliffe (CAN) with 5:40.41, in Toronto 2015

- 400 m freestyle S8 (Sat. 18.11.23): Cecilia Jerónimo (BRA) with 5:11.97 / Cecilia Jerónimo (BRA) with 5:17.73, in Lima 2019

- 50 m backstroke S2 (Sat. 18.11.23): Fabiola Ramírez (MEX) with 1:15.48 / Betiana Basualdo (ARG) with 1:38.24, in Mar del Plata 2003

- 50 m backstroke S5 (Sun. 19.11.23): Mariana Guerrero (COL) with 46.06 / Alyssa Gialamas (USA) with 47.65, in Lima 2019

- 100 m backstroke S6 (Sat. 18.11.23): Ruby Stevens (CAN) with 1:30.41 / Sara Varga (COL) with 1:33.03, in Lima 2019

- 100 m backstroke S8 (Sun. 19.11.23): Paola Ruvalcaba (MEX) with 1:23.42 / Ahalya Lettenberger (USA) with 1:24.35, in Toronto 2015

- 50 m breaststroke SB3 (Sat. 18.11.23): Patricia Pereira (BRA) with 58.19 / Patricia Valle (MEX) with 1:04.46, in Lima 2019

- 100 m breaststroke SB4 (Sat. 18.11.23): Alessandra Oliveira (BRA) with 2:10.54 / Naiver Ome (COL) with 2:18.78, in Rio 2007

- 200 m medley SM7 (Sat. 18.11.23): Sara Vargas (COL) with 3:06.32 / Tess Routliffe (CAN) with 3:07.23, in Toronto 2015





Male

- 50 m freestyle S4 (Sat. 18.11.23): Ángel Camacho (MEX) with 38.74 / Gustavo Sánchez (MEX) with 40.29, in Guadalajara 2011

- 50 m freestyle S4 (Sat. 18.11.23): Ángel Camacho (MEX) with 38.22

- 50 m freestyle S5 (Sat. 18.11.23): Samuel da Silva (BRA) with 31.97 / Danielle Dorris (CAN) with 32.41, in Toronto 2015

- 50 m freestyle S5 (Sat. 18.11.23): Samuel da Silva (BRA) with 31.40

- 50 m freestyle S11 (Sat. 18.11.23): Wendell Belarmino (BRA) with 26.64 / Wendell Belarmino (BRA) with 27.02, in Lima 2019

- 200 m freestyle S14 (Sat. 18.11.23): Gabriel Bandeira (BRA) with 1:58.47 / Nicholas Bennet (CAN) with 1:59.10, in Lima 2019

- 200 m freestyle S14 (Sat. 18.11.23): Gabriel Bandeira (BRA) with 1:56.30

- 400 m freestyle S7 (Sun. 11/19/23): Iñaki Basiloff (ARG) with 4:40.89 / Iñaki Basiloff (ARG) with 4:45.54, in Lima 2019

- 50 m backstroke S5 (Sun. 19.11.23): Samuel Da Silva (BRA) with 34.96 / Daniel de Faria Dias (BRA) with 35.63, in Guadalajara 2011

- 100 m backstroke S12 (Sat. 18.11.23): Douglas Rocha (BRA) with 1:05.79 / Daniel Giraldo (COL) with 1:08.62, in Lima 2019

- 100 m backstroke S14 (Sun. 19.11.23): Gabriel Bandeira (BRA) with 58.79 / Record Mark

- 100 m butterfly S11 (Sun. 19.11.23): Wendell Belarmino (BRA) with 1:06.96 / Wendell Belarmino (BRA) with 1:08.22, in Lima 2019

- 100 m butterfly S12 (Sun. 19.11.23): Douglas Rocha (BRA) with 59.98 / Thomaz Rocha (BRA) with 1:01.20, in Lima 2019

- 200 m medley SM7 (Sat. 18.11.23): Carlos Serrano (COL) with 2:31.64 / Carlos Serrano (COL) with 2:40.9, in Lima 2019

- 200 m medley SM9 (Sun. 19.11.23): David Gelfand (USA) with 2:28.92 / Lucas Mozela (BRA) with 2:33.77, in Lima 2019

- 200 m medley SM9 (Sun. 19.11.23): Lucas Lamente (BRA) with 2:23.74





FOR POWERLIFTING - 28

Female

- Minus 41 kg (Sat. 18.11.23): Kerly Lascano (ECU) with 92 / Leidy Rodríguez (CUB) with 90, in Lima 2019

- Under 41 kg (Sat. 18.11.23): Cristina Poblador (COL) with 93

- Under 41 kg (Sat. 18.11.23): Lara de Lima (BRA) with 96

- Under 41 kg (Sat. 18.11.23): Lara de Lima (BRA) with 100

- **AR** Under 41 kg (Sat. 18.11.23): Lara de Lima (BRA) with 102 / Clara Fuentes (VEN) with 100, in Tbilisi (Georgia)

- **AR** Under 41 kg (Sat. 18.11.23): Lara de Lima (BRA) with 103

- Under 45 kg (Sun. 19.11.23): María José Movilla (COL) with 80 / Maria Rizonaide da Silva (BRA) with 79, in Lima 2019

- Under 45 kg (Sun. 19.11.23): Clara Fuentes (VEN) with 102

- **AR** Under 45 kg (Sun. 19.11.23): Clara Fuentes (VEN) with 106 / Clara Fuentes (VEN) with 105, in Dubai (UAE)

- **AR** Under 45 kg (Sun. 19.11.23): Clara Fuentes (VEN) with 108

- **AR** Under 45 kg (Sun. 19.11.23): Clara Fuentes (VEN) with 110

- Under 67 kg (Sun. 19.11.23): Bertha Fernández (COL) with 127 / Mariana D’Andrea (BRA) with 122, in Lima 2019

- **AR** Under 67 kg (Sun. 19.11.23): Bertha Fernández (COL) with 130 / Bertha Fernández with 129, in Dubai (UAE)

- Under 73 kg (Sat. 18.11.23): Mariana D’Andrea (BRA) with 130 / Bertha Fernández with 111, in Lima 2019

- Under 73 kg (Sat. 18.11.23): Mariana D’Andrea (BRA) with 135

- **AR** Under 73 kg (Sat. 18.11.23): Mariana D’Andrea (BRA) with 141 / Mariana D’Andrea (BRA) with 140, in Saint Louis (USA)





Male

- Under 49 kg (Sat. 18.11.23): Lucas Galvao dos Santos (BRA) with 142 / Joao Franca Junior (BRA) with 141, in Lima 2019

- Under 49 kg (Sat. 18.11.23): Johnny Morales (COL) with 143

- Under 49 kg (Sat. 18.11.23): Enmanuel González (CUB) with 145

- Under 49 kg (Sat. 18.11.23): Lucas Galvao dos Santos (BRA) with 146

- Under 49 kg (Sat. 18.11.23): Johnny Morales (COL) with 148

- Under 49 kg (Sat. 18.11.23): Enmanuel González (CUB) with 149

- Under 49 kg (Sat. 18.11.23): Lucas Galvao dos Santos (BRA) with 150

- Under 59 kg (Sat. 18.11.23): Herbert Aceituno (ESA) with 187 / Juan Carlos Garrido (CHI) with 185, in Lima 2019

- Under 59 kg (Sat. 18.11.23): Herbert Aceituno (ESA) with 192

- Under 72 kg (Sat. 18.11.23): Juan Carlos Garrido (CHI) with 193 / Jainer Cantillo (COL) with 190, in Toronto 2015

- Under 72 kg (Sat. 18.11.23): Juan Carlos Garrido (CHI) with 195

- Under 107 kg (Sun. 19.11.23): Bobby Body (USA) with 228 / José Castillo (MEX) with 226, in Lima 2019





FOR ARCHERY – 7

Female

- Open compound – 72 arrows ranking round (Sun. 11/19/23): Mariana Zúñiga (CHI) with 677 / Jane Gogel (BRA) with 664, in Toronto 2015

- W1 – 72 arrows ranking round (Sun. 11/19/23): Tracy Otto (USA) with 556 / first time this test has been held





Male

- Recurve open – 72 arrows ranking round (Sun. 11/19/23): Samuel Molina (MEX) with 642 / Eric Bennett (USA) with 635, in Toronto 2015

- Open compound – 72 arrows ranking round (Sun. 11/19/23): Kevin Polish (USA) with 699 / Matt Stutzman (USA) with 687, in Toronto 2015

- W1 – 72 arrows ranking round (Sun. 11/19/23): Jason Tabansky (USA) with 640 / first time this test has been held

Mixed

- Recurve open – 144 arrows ranking round (Sun. 11/19/23): Colombia with 1144 / first time this test is held

- Open compound – 144 arrows ranking round (Sun. 11/19/23): United States with 1337 / first time this test has been held





FOR SPORTS SHOOTING – 5

Male

- P1-10 m air pistol SH1 – qualifying (Sun. 19.11.23): Alexander Reyna (CUB) with 560 / Geraldo von Rosenthal (BRA) with 554, in Lima 2019





Mixed

- R3-10 m prone air rifle SH1 – final (Sat 18.11.23): María Restrepo (COL) with 252.3 / Taylor Farmer (USA) with 250.2, in Lima 2019

- R3-10 m prone air rifle SH1 – qualifying (Sat. 18.11.23): Jorge Arcela (PER) with 635.6 / Taylor Farmer (USA) with 631.4, in Lima 2019

- P3-25 m pistol SH1 – final (Sat.18.11.23): Yanxiao Gong (USA) with 24 / Michael Tagliapetra (USA) with 18, in Lima 2019

- P3-25 m pistol SH1 – qualifying (Sat. 18.11.23): Yanxiao Gong (USA) with 569 / Geraldo von Rosenthal (BRA) with 559, in Lima 2019





Source: Prensa Santiago 2023 (Germán Toro)